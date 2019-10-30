У Стамбулі проходить дитячий табір для місцевих українців

Дитячий табір для дітвори з числа української діаспори в Стамбулі стартував днями у місті.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі у Facebook.

«Перші канікули у цьому навчальному році розпочалися в учнів Міжнародного українського ліцею імені Тараса Шевченка у м.Стамбулі і розпочав роботу український дитячий табір, організований Українським культурним товариством!» - йдеться у повідомленні.

Заняття в таборі «Адреналін» стартували у понеділок з веселого уроку-марафону з української мови з іграми та спортивними змаганнями, перегляду українського мультфільму "Котигорошко".

У дітлахів попереду насичена програма, зокрема майстер-класи, прогулянки до Чорного моря, пізнавальні заняття, уроки української мови.

Табір "Адреналін" організований Українським культурним товариством за підтримки Міністерства закордонних справ України та Генерального консульства України в Стамбулі.

Фото: Aliya Usenova

Відео: Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu