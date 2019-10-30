“Ні окупантам на нашому ювілеї Перемоги!”: українці Норвегії протестували проти візиту Лаврова

Українські громадські організації днями протестували проти візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Норвегії для участі у ювілеї з нагоди звільнення області Фіннмарк в 1944.

Про це написала активістка Ніна Хаген у Facebook.

«Ми прагли показати протидію запрошенню міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до участі у 75-й річниці визволення Фіннмарка у 1944 році. Росія атакувала Україну у 2014 році. Режим Путіна несе відповідальність за 13 тисяч загиблих під час війни та вторгнення на сході України. Сергій Лавров причетний до цих злочинів. Таким чином, присутність Лаврова - політичне зловживання», - написала Ніна Хаген.

Зазначається, що українські громадські організації долучились до спільного заходу - акції "Ні окупантам на нашому ювілеї Перемоги!" (Nei til okkupanter i våre frigjøringsjubileum), яка відбулася 25 жовтня під будинком посольства РФ в Осло у зв’язку з приїздом міністра закордонних справ РФ Лаврова на ювілей звільнення області Фіннмарк в 1944.

Як повідомляє портал Стожари, до спільного заходу долучились Українські громадські організації “Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія” та “Українська громада в Норвегії”. Організатором акції виступив Норвезький демократичний рух.

Зазначається, що окрім українців, до протестного заходу приєдналися, зокрема, норвежці, кримські татари, чеченці, азербайджанці. Під час акції вони заспівали гімни країн, які були окуповані Радянським Союзом: вільної Білорусі, Ічкерії, Айзербайджану, Литви, Латвії, Естонії, України, Вірменії та Грузії, а також гімн кримськотатарського народу.

Фото: Nina Hagen