Як подорожувати без великих витрат: мандрівний студент поділився лайфхаками

Щоб подорожувати і дізнаватися про нові місця, необов'язково мати багато коштів і бути безробітним, впевнений студент-медик Станіслав Кравчук.

В ефірі Радіо Промінь він розповів, як йому вдається мандрувати, не нехтуючи навчанням і не витрачаючи космічних сум.

«Станіслав Кравчук стверджує, що на мандри головне наважитися, найпевніше — купити квитки. Сам він почав мандрувати спочатку по Україні. Для цього ще в шкільні роки часто брав участь в олімпіадах — це давало можливість безкоштовно відвідувати різні міста України», - йдеться у повідомленні.

Станіслав каже, що ще в університеті задумався про міжнародні мандрівки. «У мене тоді не було грошей, але було величезне бажання. Я пам’ятаю, що цілий вечір присвятив тому, щоб знайти якісь можливості. Можна було вихователем дітей поїхати в Німеччину безкоштовно, і вожатим в табір в Америку, і завдяки такій клопіткій праці, я вийшов на свій перший проект — я поїхав на два тижні в Берлін. Майже повністю безкоштовно, адже європейські платники податків оплачують навчання і культурний розвиток молоді по всьому світу. Вони зацікавлені в тому, щоб люди вчилися, руйнували стереотипи, розширювали горизонти знань. Особливо зараз, після Революції Гідності, до України потрапила велика кількість каналів, на яких можна будувати цю комунікацію і їздити", — розповідає студент.

Гранти, культурний обмін, стажування, конференції, робота — можливості для подорожей без колосальних витрат для молоді насправді відкриті. Мандрівник називає декілька умов, за дотримання яких ви матимете більше шансів пройти відбір на таку поїздку.

Перша - володіти англійською мовою. "Насправді є багато проектів по Україні, на які можна їхати і без знання іноземних мов, але англійська — то є база. Не потрібно "щебетати" англійською як Шекспір — достатньо того, якщо ти зможеш пояснити, що твоя мама кидає в борщ, цього буде достатньо». Подорожі створені для того, щоб вивчати краще іноземні мови, - вважає мандрівник.

Також важливл вміти пояснити свою мотивацію. "Кожна анкета на участь в таких стажуваннях, організаторами яких є різноманітні фонди, громадські та студентські організації, Еразмус (це така потужна організація, яка займається міжнародною мобільністю молоді) — вони всі завжди питають про твою мотивацію. Два найважливіші питання: чому саме ти маєш поїхати сюди, і як цей проект може допомогти тобі і твоєму local community", — говорить Станіслав.

Він радить показати, що ти вже знайомий з цією проблемою, робив на цю тему якийсь проєкт, щось, можливо, не вийшло, але завдяки цьому проекту тепер це можна вдосконалити і зробити краще.

Станіслав також рекомендує пошукати можливості для навчання і стажування на українському освітньому онлайн-ресурсі Prometheus. Також серед корисних навичок буде опанувати написання есе і мотиваційних листів. Для цього можна скачати підручник з есе для вступу в виші США.

"Такі подорожі допомагають тобі бути у складі інтернаціональних команд, де ти збагачуєш свій досвід, також тематики таких подорожей можуть бути зовсім різними, і можна обрати ті, які співпадають з твоїми інтересами. Після таких стажувань ти "обростаєш" контактами, і можеш завдяки цьому потрапити на інші проекти", — говорить мандрівник.

Щодо індивідуальних подорожей у Станіслава Кравчука також є кілька порад. Він не рекомендує ночувати просто неба: варто спланувати свою мандрівку так, щоб ночувати або в друга, або в хостелі, або, якщо вже це в наметі, то подбати про ночівлю за містом, оскільки в місті це важко.

Доречним буде з’ясувати правила і закони щодо автостопу, підказує студент. Наприклад, на автобанах стопити не можна, варто це робити в спеціальних місцях, або пошукати водіїв на заправках.

Станіслав радить користуватися громадським транспортом. «Якщо автостоп "не йде", можна спокійно поїхати рейсовим автобусом, це також не дуже дорого», - каже студент.

Інша важлива порада – не навантажуватися багажем. Адже чим більше ти подорожуєш, тим менший рюкзак ти з собою береш, бо кожен грам має значення, якщо ти носиш його на плечах. Рюкзака більше 35 літрів у далекі подорожі брати не варто.

Із взуття, на думку Станіслава, краще мати босоніжки (сандалі) влітку, бо воні дуже зручні, швидко сохнуть, не рвуться, як, скажімо, кросівки.

Також мандрівнику варто не забути взяти із собою воду, антисептик для рук, аптечку, капелюх на голову.

Обов’язково треба подбати про страхування. «Без страхового полісу за кордон їхати не варто, тому що медичне обслуговування там неймовірно дороге. Страхові поліси треба аналізувати, тому що не всі страхові компанії оплачують послуги самостійно, досить часто мусить сама людина виплачувати, а страхова компанія повертає їй в Україні ці кошти», - розповідає мандрівник.

Фото: www.nrcu.gov.ua