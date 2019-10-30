"Останні українці Польщі" розкажуть історії депортованих у рамках операції "Вісла"

У Києві відбулася презентація книжки репортажів "Останні українці Польщі" журналіста Олега Криштопи.

Про це повідомляє Українське радіо.

"Книжка репортажів "Останні українці Польщі" — це проєкт про унікальні історії українців, яких у 1947-му році в рамках операції "Вісла" депортували з їхніх земель і розселили на Півночі й Заході польської держави", - йдеться у повідомленні.

В ефірі Радіо Культура автор книги розповів: "У 1944-46-му були так звані "добровільні" депортації українців. А потім був 1947-й рік, акція "Вісла", коли майже 150 тисяч, які залишилися, просто виселили на Північ і на Захід Польщі з метою асиміляції, щоб вирішити нарешті українське питання назавжди. Але це не вдалося".

Олег Криштопа зазначив, що всі герої його книги не втратили українську ідентичність.

"Герої цієї книжки зберегли ідентичність попри те, що значно простіше, значно легше було б перейти на польську мову, стати частиною польської культури… Але всі мої герої зберегли цю ідентичність. Відповідно, вони страшенно цікавляться тим, що відбувається в Україні, відбувається з українською культурою", — наголосив журналіст.

Він розповів, що герої книги й раді були би перебратися в Україну, але з цим є певні складнощі.

"Є багато людей, які думали про переїзд. Але насправді переїхати в Україну - це теж для них достатньо непростий крок. Тому що в українців у Польщі ментально є різниця з Україною. Вони уявляли Україну інакшою. Коли вони вперше приїжджали в Україну, особливо в Київ, це був для них величезний крок. Російськомовне середовище. І багато хто досі не може ув'язати собі уявну Україну з віршів Шевченка з реальною Україною", - зауважив Криштопа.

Як повідомляє портал Стожари, книга «Останні українці Польщі» містить унікальні історії українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини, яких 1947 року депортували з їхніх земель у рамках операції «Вісла» й розпорошили на півночі та заході нової польської держави. На території, що раніше належали Німеччині, силоміць переселили 125 тисяч українців. Звідти так само примусово виселили етнічних німців, а українцями заповнили ці так звані «повернені землі».

Книга вийшла у видавництво «Discursus» за підтримки Українського культурного фонду. Олег Криштопа та Христина Бурдим проїхали 6500 кілометрів Польщею, зустрілися з тамтешніми українцями й задокументували історії тих, хто зберіг свою національну ідентичність.

«Серед наших героїв є ті, хто пропонував повернути польському селу українську історичну назву чи скуповує землі своєї батьківщини, щоб там залишилось якомога більше рідного, українського. Вони дивляться українські канали і вболівають за наші успіхи у спорті. Вони розповідають неймовірні історії про шлях повернення до своєї історичної пам’яті», – говорить Олег Криштопа.

Книжку «Останні українці Польщі» ілюструватимуть фотографії, що з’явилися під час цієї експедиції. А історичний контекст депортації українців пояснить у передмові історик Роман Кабачій.

«Проєкт «Останні українці Польщі» пропонує познайомитися з тією частиною нашого народу, яка, попри диктатуру режимів ХХ століття та відсутність послідовної державної політики підтримки українців за кордоном, зберегла свою ідентичність. Наше завдання – задокументувати індивідуальні досвіди представників, можливо, останнього покоління українців-автохтонів Польщі та зберегти їх як частину історії українства», – зазначила Оксана Карп’юк, головна редакторка видавництва «Discursus».

Презентація проєкту вже відбулася у Львові 21 вересня в рамках 26 BookForum за участю репортажиста Олега Криштопи, фотографині Христини Бурдим та історика Романа Кабачія.

Фото: zbruc.eu, Стожари