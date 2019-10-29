Український письменник зі США Лев Хмельковський розповів у Черкасах про українців за океаном

У Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького дням відбулася зустріч студентів з відомим в Україні та США письменником, перекладачем, журналістом, громадським діячем Левом (Левком) Хмельковським.

Про це повідомляється на сайті закладу.

«У невимушеній атмосфері зустрічі студенти-історики довідалися не лише про буремні сторінки біографії пана Левка, а й про спроможність вихідців із України адаптуватися у заокеанському житті. На зустрічі окреслено плани співпраці представників української діаспори США, редакції газети «Свобода» з Черкаським національним університетом імені Б. Хмельницького», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Хмельковський прибув до Черкас не вперше. Із містом його пов’язує багаторічна праця у черкаській обласній пресі, радіомовленні, науково-дослідному інституті хімічної промисловості.

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Левко Хмельковський з 1996 року проживає у штаті Нью-Джерсі, США. Тривалий час редагує всесвітньо відому україномовну газету «Свобода», яка є найстаршою серед інших газет української діаспори. Автор понад десяти книг. Останнім часом вийшли друком його переклад із польської «Пам’ятки офіціяліста Потоцьких з Тульчина» Антоні Хшанщевського, передмову до якої здійснив професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Анатолій Чабан, а також праця «Цвинтар Церви-пам’ятника св. Андрія Первозваного у Савт-Бавнд-Бруку, Нью-Джерсі». У цих працях висвітлено чимало міст і сіл Черкащини, життя видатних земляків, які перебували за кордоном і спочивають вічним сном на цвинтарі у Нью-Джерсі.

Фото: cdu.edu.ua