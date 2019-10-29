У Канаді згадали українців, інтернованих під час Першої світової

У Канаді відзначили Національний день пам’яті інтернованих під час Першої світової війни.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, резолюція щодо відзначення цього дня була ухвалена Конгресом українців Канади п’ять років тому.

"28 жовтня ми згадуємо Перші національні операції з інтернування в Канаді (1914-1920) - примусове відселення 8759 українців та інших європейців, оголошених “ворожими іноземцями” та засланих до 24 таборів по всій Канаді", - повідомляли тоді у Конгресі українців Канади.

В українській організації додали, що єдиною підставою до інтернування було походження людини. "Чоловіки, жінки та діти страждали під час Перших національних операцій з інтернування не через будь-яку провину, а лише за те, ким вони були та звідки походили. В цей день ми згадуємо всіх потерпілих від цієї несправедливості", - зазначили у КУК.

У Конгресі пообіцяли робити все, аби надалі покласти край будь-яким проявам дискримінації та несправедливості, закликавши всіх канадців ушанувати цей важливий день пам`яті у своїх громадах.

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Канада застосовувала політику інтернування щодо "ворожих іноземців" під час Першої світової війни та протягом двох років після її завершення. Країна тоді перебувала у стані війни з Австро-Угорщиною, тож 4000 українців, котрі мали громадянство цієї імперії, були примусово виселені у табори, а їхнє майно конфісковане. Пізніше більшість із них були помилувані, хоча багатьох зобов’язали регулярно звітувати до поліції.

У 2008 році уряд Канади створив спеціальний фонд та виділив 10 млн дол. на фінансування проєктів, присвячених ушануванню пам’яті тих, хто постраждав у ті часи.