Кримськотатрська діаспора Туреччини відзначила Свято врожаю – Дервіза, в якому взяли участь представники кримськотатарських громад з усієї Туреччини.

Учасники свята висадили дерева у Меморіальному лісі, присвяченому пам’яті про битву на Сакарії у 1921 (вирішальна битва Туреччини за незалежність - ред.), повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь у заходах взяв Надзвийчайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга. «Рівень активності кримськотатрської спільноти як в Туреччині, так і в Україні дуже високий, що є важливою підтримкою для наших кримськотатрських співвітчизників, які зараз проживають у Криму», - сказав дипломат.

Посол привіз саджанці дуба з України, які також були висаджені в Меморіальному лісі.

Урочисті заходи, присвячені святу, відкрив голова Кримськотатарської асоціації в Тойдемірі Веджді Озгей. Перед присутніми виступили керівник Генерального центру культури та взаємодопомоги кримських тюрків Туреччини Мукремін Шахін, голова платформи кримськотатарських організацій і очільник Фонду розвитку Криму Уміт Шіліт.

Дервіза - це кримськотатарське свято осіннього рівнодення, яке взаємопов'язане з початком осені та закінченням збору врожаю. Після цього свята традиційно починалася пора весіль.

Фото: Ольга Будник