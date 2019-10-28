Українців у світі запрошують до участі в естафеті #ІвасюкЖиве

Українці в канадському Едмонтоні розпочали всесвітню естафету на вшанування українського композитора-виконавця, поета, Героя України (2009, посмертно) Володимира Івасюка.

Долучитися до акції діаспорян запрошує Світовий конґрес українців (СКУ) у Facebook.

«Українська громада міста Едмонтона, Канада, запрошує українців по цілому світі долучитися до всесвітньої пісенної естафети під назвою #ІвасюкЖиве #IvasiukLivesOn. Мета - зібрати 1000 відео, виконаних в 20 різних країнах на 6 континентах. Приймаємо виклик?», - йдеться у дописі.

Раніше викладач української мови у школі Elk Island Catholic Schools в Едмонтоні Влодко Бойчук опублікував відео, на якому українська громада м.Едмонтон, Канада, в Едмонтонській міській ратуші виконала пісню Володимира Івасюка «Червона рута».

«Вони розпочали всесвітню пісенну естафету під назвою #ІвасюкЖиве. Просимо записувати пісні В.Івасюка в особистому або хоровому виконанні та викладати їх в соціальних мережах під назвою #ІвасюкЖиве. Наша мета - зібрати 1000 таких відео, виконаних в 20 різних країнах на 6 континентах», - написав Бойчук у дописі.

До естафети вже приєднуються як прості українці, так і професійні виконавці.

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Як повідомляється на сторінці Бойчука у Facebook, 18 жовтня в Едмонтоні відбувся вечір творчості Володимира Івасюка, присвячений 70-ій річниці народження і 40-ій річниці смерті геніального українського композитора.

У заході, зокрема, взяв участь Генеральний консул України в Едмонтоні олександр Данилейко.

«Едмонтон стає центром української культури Західної Канади, а, може, і не тільки Західної, а може і не лише Канади», - написав Генконсул у Facebook. Він додав, що напередодні;) тут насолоджувалися музикою ДахаБраха, а 18 жовтня разом з народними артистами України Дмитром і Назарієм Яремчуками співали пісні видатного українського композитора Володимира Івасюка, відзначаючи 70-ту річницю з дня його народження.

Фото: Vlodko Boychuk