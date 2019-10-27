Закриття українського сезону: у Лос-Анджелесі пройшов щорічний український фестиваль
Фото, відео
Укрінформ
Щорічний фестиваль, що відбувся у Лос-Анджелесі, завершує сезон українських фестивалів у США.
Про це йдеться у сюжеті Голосу Америки.
«Цьогорічний сезон українських фестивалів у США добігає кінця. Цими днями у Лос-Анджелесі можна було не лише послухати українську музику, скуштувати традиційних страв, але й повчитися: вишивці і народних танців – а це справжнє випробування на міцність навіть для атлетів», - зазначається у повідомленні.
За словами учасників фестивалю, частину виручених на фестивальному ярмарку грошей направлять на допомогу пораненим українським воїнам та у сиротинці.
Фото: Oleg Kharchenko
Відео: Голос Америки