Закриття українського сезону: у Лос-Анджелесі пройшов щорічний український фестиваль

Щорічний фестиваль, що відбувся у Лос-Анджелесі, завершує сезон українських фестивалів у США.

Про це йдеться у сюжеті Голосу Америки.

«Цьогорічний сезон українських фестивалів у США добігає кінця. Цими днями у Лос-Анджелесі можна було не лише послухати українську музику, скуштувати традиційних страв, але й повчитися: вишивці і народних танців – а це справжнє випробування на міцність навіть для атлетів», - зазначається у повідомленні.

За словами учасників фестивалю, частину виручених на фестивальному ярмарку грошей направлять на допомогу пораненим українським воїнам та у сиротинці.

Фото: Oleg Kharchenko

Відео: Голос Америки