У Ліллі відкрилося Почесне консульство України

Почесне консульство України в регіоні О-де-Франс відкрилося у Ліллі.

Про це повідомляє Посольство України у Франції у Facebook.

«У Ліллі відбулося урочисте відкриття почесного консульства України в регіоні О-де-Франс. Посилення присутності України в цьому регіоні сприятиме кращому захисту інтересів України на території Франції, її громадян, поглибленню комерційних, економічних, культурних та наукових відносин між Україною та Францією, реалізації соціальних та гуманітарних проектів», - йдеться у дописі.

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