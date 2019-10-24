У Литві проходять Дні українського кіно

П’ять українських кінокартин демонструються у рамках Днів українського кіно, що проходять у Литві.

Відкрив Дні допрем’єрний показ художнього фільму Михайла Іллєнка «Толока», повідомляється на сторінці Посольства України у Литві у Facebook.

«У Вільнюсі у кіноцентрі «Скальвія» відбувся допрем’єрний показ художнього фільму Михайла Іллєнка «Толока» – фільму-відкриття Днів українського кіно у Литві. У заповненому залі пролунали вітальні промови Посла України у Литовській Республіці Володимира Яценківського, режисера фільму Михайла Іллєнка, першої заступниці Директора мережі кінотеатрів «Київкінофільм» Лариси Зубенко, координаторки національних та міжнародних проєктів мережі кінотеатрів «Київкінофільм» Олени Бабій, а також режисера фільму «Міф» Івана Яснія», - йдеться у повідомленні.

Як розповідається, за сюжетну основу фільму-притчі “Толока”, продемонстровану 22 жовтня, автор картини взяв баладу Тараса Шевченка “У тієї Катерини хата на помості”. Дія фільму охоплює понад 400 років і 14 важливих фрагментів історії України. «Фільм є не просто екранізацією Шевченкового вірша, він виходить за межі поезії з розширенням біографій дійових осіб до масштабів історичних узагальнень від часів козаччини до сьогодення, використовуючи мову символів та метафор. Фільм пропонує притчу із присмаком гіркуватої іронії – між трагедією та комедією, де перебіг часу й історичні події частково втілюються у змодельованому, інколи навіть іграшковому вигляді», - зазначається у дописі.

По завершенню кіноперегляду режисер Михайло Іллєнко відповів на численні питання глядацької авдиторії та повідомив, що прем’єра фільму в Україні має пройти у березні наступного року.

Вечірньому показу передував круглий стіл, що відбувся у приміщенні Посольства України у Литовській Республіці. У ньому взяли участь члени української кінематографічної делегації та їх литовські колеги, зокрема представники Литовського кіноцентру, ексміністерка культури Литовської Республіки Ліана Рокітє-Йонссон тощо. Кінематографісти обговорили співпрацю України та Литви у сфері виробництва та дистрибуції кіно, проблематику популяризації національного кінематографу у державі та за її межами.

У середу, 23 жовтня, відвідувачі Днів українського кіно у Литві мали нагоду переглянути у кіноцентрі «Скальвія» документальну стрічку «Міф» режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія про життя та трагічну загибель всесвітньовідомого оперного співака, кавалера орденів «За мужність» І ст. та «Золота Зірка», героя України Василя Сліпака. Фільм презентував Іван Ясній, йдеться у повідомленні пресслужби диппредставництва.

Серед численних глядачів були Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський разом з дружиною Роксоланою, Перший голова парламенту незалежної Литви професор Вітаутас Ландсбергіс, голова української громади м. Вільнюса Наталя Шертвітєнє.

Як повідомляв Укріфнорм, Дні українського кіно в Литві проходять у Вільнюсі (22-24 жовтня) та Варені (25-26 жовтня). У програмі показів у Вільнюсі представлені чотири повнометражні фільми, зокрема документальна стрічка «Міф» режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія, картина Ярослава Лодигіна «Дике поле» – екранізація роману культового українського письменника Сергія Жадана, популярна українська комедія «Скажене весілля» режисера Влада Дикого, а також короткометражні фільми альманаху «Все починається в Києві».

У Варені покажуть фільм Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою» з легендарними Богданом Ступкою, Іваном Миколайчуком та Ларисою Кадочниковою в головних ролях, та картину Михайла Іллєнка «Толока».

Вхід на всі перегляди – вільний.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві у Facebook