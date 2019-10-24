В Афінах утретє відбувся Cossack Art Festival

Українців та їхніх друзів у Греції зібрав Третій фестиваль Cossack Art Festival, що пройшов днями в Афінах.

Про це йдеться на сторінці співорганізаторів заходу, Клубу українок Греції, у Facebook.

"У парку Алсос району Кіфісіа відбувся 3-й фестиваль Cossack Art Festival, організований Клубом українок в Греції та НПО "Борисфен" за підтримки Посольства України у Грецькій Республіці та Melissa Network. Яскраві та вражаючі виступи учасників з України, Греції, Румунії та Грузії стали прикладом дружби, єднання та взаємопідтримки. Родзинкою фестивалю був виступ гурту Українська Сільська Оркестра. Дякуємо всім учасникам та гостям свята!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, фестиваль «Cossack Art festival» було організовано з нагоди відзначення Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва.

Урочиста частина заходу передбачала святкову ходу учасників. У програмі фестивалю - багато розваг для дітей та дорослих, майстер-класи, українські смачні страви, подарунки для новонароджених українців тощо.

Під час святкового концерту відбулися виступи українських дорослих та дитячих колективів, які проживають в Греції, шанують свої традиції та не забувають своє коріння. Відбулися також сольні виступи учасників.

Цього року на фестивалі «Cossack Art» до творчих колективів організацій українців в Афінах приєдналися учасники з діаспори Грузії, Румунії, грецькі колективи.

Всі бажаючи мали змогу скуштувати українські страви, ознайомитись із виробами української народної творчості та дитячими малюнками на козацьку тематику і навчитися танцювати українські танці.

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Фото: Sveta Gutsol‎