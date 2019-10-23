Діти воїнів АТО/ООС з Чернігівщини завітали до Посольства України в Латвії

Група дітей з родин воїнів АТО/ООС з Чернігівщини, які на запрошення Мадонського самоуправління 21-26 жовтня перебувають на відпочинку в Латвії, відвідала Посольство України в Ризі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили співробітники диппредставництва.

Посол України Олександр Міщенко показав дітям пам’ятник Тарасу Шевченку в центральному парку Кронвальда у Ризі. Пізніше у приміщенні Посольства дипломат поспілкувався з дітьми, розповів їм про дипломатичну роботу.

Олександр Міщенко окремо подякував представникам Мадонського самоуправління за надану можливість відпочинку для українських дітей, батьки яких загинули або були важко поранені, воюючи проти сепаратистів та підрозділів російських збройних сил в зоні бойових дій АТО/ООС.

В організації поїздки дітей на відпочинок до Латвії допомагала Почесний консул Латвійської Республіки в Чернігові та Чернігівській області Олена Вишнякова.

Зокрема, 14 дітей з родин воїнів АТО/ООС у супроводі українських педагогів 21-26 жовтня відпочивають у Латвії. Зупинилися вони в містечку Лаудона (Мадонське самоуправління). Для гостей підготували різноманітні заходи та розваги на весь тиждень. Дітвора, зокрема, мала можливість ближче познайомитися з регіоном Мадони, здійснити подорож Латвією.

Діти побували на прийнятті у районному муніципалітеті Мадони, відвідали компанію «Карамелі Мадони», а також відвідали Ригу і завітали до зоопарку. Наступний пункт програми - поїздка до моря.

Фото: Посольство України в Латвії, муніципалітет Мадони