У Ноттінгемі покажуть повнометражний фільм "Ukrainer. The Movie"

В Українському культурному центрі у Ноттінгемі (Велика Британія) 1 листопада покажуть повнометражну стрічку "Ukrainer. The Movie".

Про це повідомляється на сторінці Українського культурного центру Союзу українців у Великій Британії (відділення Ноттінгем) у Facebook.

«Фантастичні новини! Ми раді оголосити про офіційний показ першого повнометражного фільму "Ukrainer. The Movie" у Ноттінгемі в нашому Українському культурному центрі в п'ятницю, 1 листопада, о 17:00. Фільм буде показаний одночасно з десятками інших міст України та за кордоном, тому не пропустіть цю унікальну можливість!», - запросили у Центрі.

Як зазначається, двері відкриваються з 16:30, прямий ефір починається о 17:30. Вхід безкоштовний. Фільм транслюватиметься українською мовою з англійськими субтитрами. Зазначається, що 80-хвилинний фільм покаже один день з життя України, висвітливши найцікавіші відкриття проєкту Ukraїner.

Як повідомлялося, «Ukraïner. The Movie» — історія про буденне життя однієї з найбільш невідомих країн європейського континенту. Фільм розповідає історії про героїв із різних куточків України, їхнє життя та побут, ремесла й мистецтво, цікаві ініціативи та культуру. Персонажі цієї стрічки не пов’язані між собою, їхні світи різні, утім, ця різність об’єднує країну. Фактично стрічка «Ukraïner. The Movie» покаже один день із життя України.

Стрічку знято за підтримки Українського Культурного Фонду.

1 листопада 2019 року відбудеться прем’єра першого повнометражного фільму «Ukraïner. The Movie» від творців Ukraїner.

Ukraїner — волонтерський медіа-проєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. Ця глибока антропологічна етнографічна експедиція тривала з червня 2016 року до жовтня 2018 року та охопила всі 16 історичних регіонів України - від Слобожанщини до Поділля та від Волині до Таврії (, крім тимчасово окупованих територій). До творення проєкту залучено понад 300 волонтерів, а матеріали Ukraїner виходять уже десятьма мовами.

Перше коло експедицій Ukraїner тривало з червня 2016-го до жовтня 2018 року та охопило всі історичні регіони, крім тимчасово окупованих територій. Результатом цих розвідок стали понад 200 виданих історій на сторінках ukrainer.net, книжки «Ukraїner. Країна зсередини» та «Ukraïner. Ukrainian Insider». Наразі команда Ukraїner продовжує досліджувати традиції та фіксувати сучасну історію України.

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Фото: Lina Maksymuk‎ у Facebook

Відео: Ukrainer in English