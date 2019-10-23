У Посольстві України в Індії відбулася зустріч з українською громадою

Українські дипломати в Делі та представники української громади в Індії зустрілися у Посольстві України для обговорення ряду питань.

Про це повідомила представниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам у Facebook.

За її словами, зустріч включала в себе, зокрема, знайомство місцевої української громади з новим консулом Посольства - Другим секретарем з консульських питань Олегом Калушком.

Учасники зустрічі також заслухали звіт про щорічні збори Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО), Асамблею "Українка у світі" у Львові та щорічні збори Світового конґресу українців (СКУ). Доповідачкою виступила Марина Акрам, делегатка від української спільноти Індії.

Під час заходу відбулося обговорення підготовки до щорічного дипломатичного ярмарку. Посольство України в Індії вже традиційно (вчетверте) запросило українську діаспору взяти у ньому участь.

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В українській громаді Індії подякували Послу Ігорю Полісі за надану можливість, а Другому секретареві з політичних питань Юрію Лупею – за організацію зустрічі.

Українці Індії також висловили подяку консулам Посольства: Олександру Громову - за підтримку нашої спільноти, Олегу Калушку - за бажання брати участь у заходах громади, Людмилі Водяник - за її відкритість і бажання співпрацювати.

Фото: Марина Акрам у Facebook