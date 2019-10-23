Бібліотека Музею української діаспори поповнилася цінним виданням

Бібліотека Музею української діаспори поповнилася цінним виданням

Укрінформ
Книги із серії «Енциклопедія української діяспори» днями стали частиною бібліотечного фонду Музею української діаспори.

Про це йдеться на сторінці Музею у Facebook.

«Днями наша музейна бібліотека завдяки Віталію Портнікову поповнилася цінним виданням - "Енциклопедією української діяспори" (Том 1, кн. 1-3)», - зазначається у повідомленні.

У Музеї нагадали, що ця енциклопедія почала видаватися Науковим товариством ім. Тараса Шевченка (США) ще в 1995 році. Кожен том присвячений окремому континенту або ж окремій групі країн, де проживають наші земляки. Зокрема, том 1 розповідає про українців у США.

Як зазначається, сьогодні це видання дуже популярне серед науковців та широкого загалу, про що свідчать постійні перевидання енциклопедії. Приміром, подаровані Музею української діаспори книги були видрукувані вже у 2009 році.

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У Музеї висловили щиру подяку Віталію Портнікову за подарунок та сподівання на подальшу співпрацю.

Фото: Укрінформ, Музей української діаспори у Facebook

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