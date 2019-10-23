Бібліотека Музею української діаспори поповнилася цінним виданням

Книги із серії «Енциклопедія української діяспори» днями стали частиною бібліотечного фонду Музею української діаспори.

Про це йдеться на сторінці Музею у Facebook.

«Днями наша музейна бібліотека завдяки Віталію Портнікову поповнилася цінним виданням - "Енциклопедією української діяспори" (Том 1, кн. 1-3)», - зазначається у повідомленні.

У Музеї нагадали, що ця енциклопедія почала видаватися Науковим товариством ім. Тараса Шевченка (США) ще в 1995 році. Кожен том присвячений окремому континенту або ж окремій групі країн, де проживають наші земляки. Зокрема, том 1 розповідає про українців у США.

Як зазначається, сьогодні це видання дуже популярне серед науковців та широкого загалу, про що свідчать постійні перевидання енциклопедії. Приміром, подаровані Музею української діаспори книги були видрукувані вже у 2009 році.

Читайте також: На Алеї українських діаспор висадили нові дерева

У Музеї висловили щиру подяку Віталію Портнікову за подарунок та сподівання на подальшу співпрацю.

Фото: Укрінформ, Музей української діаспори у Facebook