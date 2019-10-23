У Цетіньє презентують збірку віршів Олени Теліги чорногорською мовою

Презнетація збірки віршів української поетеси Олени Теліги чорногорською мовою відбудеться 25 жовтня у Цетіньє.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

«Друзі, запрошуємо усіх у цю п’ятницю, 25 жовтня, о 19:00 до Національної бібліотеки Чорногорії у м. Цетіньє на презентацію збірки віршів чудової української поетеси Олени Теліги у перекладі чорногорською мовою», - йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться за адресою: Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević, Bulevar Crnogorskih Junaka, 81250 Цетіньє.

Як зазначається, організатором презентації виступило Посольство України в Чорногорії.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in Montenegro‎ у Facebook