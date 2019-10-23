СКУ привітав Евгена Чолія з отриманням звання Почесного доктора Києво-Могилянської академії

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав канадського юриста українського походження, президента СКУ 2008-2018 рр. Евгена Чолія, який став Почесним доктором Національного університету "Києво-Могилянська Академія" (НаУКМА).

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

"Вітаємо президента СКУ 2008-2018 рр. Евгена Чолія із присвоєнням звання Почесного доктора НаУКМА за його видатні досягнення як громадського провідника", - зазначається у дописі.

З цієї нагоди Евген Чолій виголосив інавгураційну лекцію на тему "Роль Світового конґресу українців у державотворчих процесах України та її європейській і євроатлантичній інтеграції" перед професорами, випускниками, студентами та працівниками університету.

Під час лекції Чолій, зокрема, розповів про зміцнення партнерства СКУ з Києво-Могилянською академією, найголовніші здобутки СКУ, що й для чого роблять міжнародні спостережні місії від СКУ на виборах в Україні, про протистояння СКУ потужній російській дезінформаційній машині, гуманітарні інціативи СКУ в Україні та про те, чому європейська та євроатлантична інтеграція є запобіжником «руського міра» в Україні.

Чолій у своїй промові окремо наголосив на особливостях діаспорного впливу на міжнародному рівні. "Він (вплив – ред.) полягає насамперед у тому, що, представляючи українські питання західним урядам, ми говоримо з ними як громадяни чи постійні жителі цих країн. Таким чином, ми розмовляємо з канадською владою як канадці, з владою США як американці, з владою Великої Британії, як британці українського походження. Саме тому СКУ може переконливо наголошувати їм, що підтримувати Україну є не лише в інтересах України, а й інтересах країн нашого проживання", - зазначив експрезидент СКУ.

Він додав, що "сьогодні Україна переживає не найлегші часи, і обов’язком кожного з нас є активно долучатися до її захисту і подальшої розбудови".

Як повідомляється на сайті НаУКМА, урочиста церемонія вручення диплому Евгену Чолію відбулася 11 жовтня. Вчена рада університету прийняла відповідну ухвалу на своєму засіданні 29 серпня 2019 р.

Фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія" у Facebook