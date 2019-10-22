71-річна українка перемогла на танцювальному конкурсі у Мельбурні з гопаком

Українка Надія Глущенко з Мельбурна стала переможницею танцювального конкурсу "Follow your dreams".

Про це повідомила у Facebook голова осередку "Мальви" Союзу українок Австралії в штаті Вікторія, регіональна віцепрезидентка Світового конґресу українців Східної, Південної та Південно-Східної Азії, Океанії та Африки Наталія Пошивайло-Таулер.

«Наша союзянка Надя Глущенко, відділ « Мальви» Союзу українок Австралії, Мельбурн, виборола перше місце з своєю хореографією гопака на конкурсі «Follow your dreams» в Мельбурні. Надя - це людина, повна любові до життя, танцю і творчості, їй 71 рік! Многая літа, Надюшо!», - написала Наталія Пошивайло-Таулер.

У коментарях голова осередку "Мальви" додала, що знімати виступ було не можна, але зазначила: попри те, що Надії виповнився 71 рік, у душі і тілі їй 25, "бо танець має і кувирок з розбігу".

Зазначається, що Надія Глущенко посіла перше місце в категорії майстрів-сеньйорів.

Фото: Kylie Drew‎, Nataliya Poshyvaylo-Towler у Facebook