Ансамбль народного танцю «Червона Калина» популяризує українську культуру в Каліфорнії

Танцювальна академія для дітей та дорослий колектив «Червона Калина» у Лос-Анджелесі зберігають і популяризують українські народні танці у Каліфорнії.

Про ансамбль, який представляє свою діяльність на місцевих фестивалях і завжди має чим вразити глядачів, розповідає Голос Америки.

«Практично у кожному місті, де сформувалась відносно велика українська громада, діють ансамблі українського народного танцю. Свої танці українці не лише зберігають і передають новим поколінням, а й з їх допомогою демонструють культуру Батьківщини американцям. У Лос-Анджелесі школу українського танцю започаткували ще у середині минулого сторіччя. Сьогодні - це танцювальна академія для дітей та напівпрофесійний дорослий колектив «Червона Калина», - йдеться у повідомленні.

Танцювальний ансамбль є частим гостем різних фестивалів у Каліфорнії. Американцям до вподоби українське мистецтво. «Вони завжди в захваті, я жодного разу не чула, щоб ми не справили враження. Вони захоплюються яскравістю та красою костюмів, тим, що в нас такі красиві чарівні дівчата. І танці, і музика. Наші танці і драматичні, і гумористичні, і ліричні, і веселі, і захопливі. Кожен для себе може знайти щось», - каже художня керівниця ансамблю Ася Горська.

Вона приєдналась до ансамблю вісім років тому. «Знайшла оголошення, що в українському осередку є група, і запрошуються танцівники, які мають професійний досвід або колись танцювали. Я прийшла відразу», - ділиться вона.

Професійна танцюристка та хореограф з досвідом керівництва танцювальними колективами в Україні, Ася Горська незабаром очолила «Червону Калину».

Школа танців при Українському культурному центрі Лос-Анджелеса була заснована ще у 1955 році. З часом вона занепала. Однак у 1997 році було відновлено танцювальну академію для дітей, яку назвали «Червона Калина». Сьогодні тут займається 25 дітей. На цій основі у 2011-му було організовано напівпрофесійний колектив для дорослих. Його учасники збираються на репетиції щосуботи.

Роман Король приєднався до «Червоної Калини» рік тому. З 16 років він жив у Канаді, до Лос-Анджелеса переїхав на роботу.

«Буквально в перший же тиждень я загуглив «українські народні танці» і знайшов групу «Червона калина». Подзвонив Асі, поговорив з нею - вона була дуже рада, що я їх знайшов так швидко і відразу. От я і приїхав сюди», - розповідає Роман.

Присцилла – українською знає лише два слова: «дякую» і «будь ласка». З Україною її пов’язує тільки дідусь. Дівчині захотілося вшанувати свої українські корені, і зробити вона це вирішила за допомогою танцю.

«Щоб висловити повагу і вшанувати мого дідуся, українську громаду, загиблих під час Голодомору, і поновити українські традиції у моїй родині», - каже танцівниця.

Особливу роль в ансамблі виконує костюмер Елизабет. Жінка народилась і виросла в Канаді. У «Червоній Калині» танцює вже багато років. Модельєр за професією, Елізабет взялася за нелегке завдання - пошити автентичні українські костюми. Справжнім викликом стало вбрання для танцю «Дев’ятка», розповідає вона.

«Я повинна була дивитися старе відео, переглянула майже тисячу разів, щоб виготовити ці костюми. Я це все пошила - фартухи, спідниці, блузки», - каже Елізабет.

Участь у дорослому ансамблі безкоштовна. Ася навчає старшу групу на волонтерських засадах. «З приводу фінансування - це в основному волонтерська робота. Управа виділяє нам стипендію раз на рік, це, здається, 2 тисячі доларів, і ми маємо змогу одягати наших танцівників в чудові костюми», - каже Ася Горська.

Зараз у дорослому колективі танцює 25 людей. Тут завжди раді вітати як професійних танцюристів, так і аматорів та навіть початківців з базовими навичками хореографії. Головна вимога – любити українські танці та брати участь у виступах «Червоної Калини», аби популяризувати українську культуру.

Фото: Oleg Kharchenko, Голос Америки

Відео: Голос Америки