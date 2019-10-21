Посол Каневський відвідав український культурний центр і недільну школу в Сумгаїті

Посол України в Азербайджані Владислав Каневський відвідав український культурно-освітній центр «Джерело» та недільну школу «Української громади ім.І.Франка у м.Сумгаїт».

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Посол України Владислав Каневський відвідав український культурно-освітній центр «Джерело» та недільну школу «Української громади ім.І.Франка у м.Сумгаїт». Голова української громади м.Сумгаїт Т.Мусаєва ознайомила Посла з роботою Центру, розповіла про систему освіти в недільній школі, вчителів, які забезпечують навчальний процес, принципи розподілу учнів за віковими категоріями, продемонструвала матеріально-технічну базу навчального закладу», - йдеться у дописі.ї

Посол також відвідав відкритий урок з українознавства для учнів старшої групи і заняття з малювання молодшої групи.

Очільник українського диппредставництва побував на занятті з вокалу, який викладають в культурно-освітньому центрі та взяв участь в імпровізованому концерті разом з молодими музичними талантами.

У ході зустрічі відбулася дискусія щодо основних принципів побудови навчання, обговорювалися потреби недільної школи та Центру.

В.Каневський подякував українській громаді м.Сумгаїт за внесок у розвиток української культури та освіти, а також за теплий прийом у справжньому осередку України в Азербайджані. Посол передав найменшим представникам недільної школи Букварі для вивчення української мови, а культурно – освітньому центру традиційні українські вироби мистецтва.

Було домовлено про опрацювання спільних культурно-освітніх проектів та подальшу підтримку Посольством роботи Центру, зокрема, у контексті його забезпечення сучасними матеріально-технічними засобами.

Як зазначається на сторінці Української громади ім.І.Франка Сумгаїт у Facebook, це був перший візит українського Посла в нове приміщення культурного центру "Джерело" у місті Сумгаїт. У рамках візиту Владислав Каневський також відвідав урок з вивчання петриківського розпису, який проводила вчитель малювання Сабіна Гасанзаде.

Фото: Посольство України в Азербайджанській Республіці у Facebook