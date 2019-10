Військовий госпіталь в Ірпіні отримав гуманітарну допомогу зі США та Канади

Ірпінський військовий госпіталь отримав коштовне медичне обладнання та витратні матеріали від українських організацій та благодійників зі США та Канади.

Про це повідомив волонтер, співзасновник та координатор проєкту Support Hospitals in Ukraine Віталій Дубіль у Facebook.

«Ірпінський військовий госпіталь Міністерства оборони України - один з найбільший військових медичних закладів країни, який на цьому тижні отримав партію гуманітарного медичного вантажу з США, доставлений проєктом Support Hospitals in Ukraine - Підтримка Лікарень України. Госпіталь отримав таке коштовне обладнання, як ендоскопічна стійка, ліжка інтенсивної терапії, спеціальні медичні монітори з функцією контролю життєдіяльності, візки, пристрої для виміряння тиску, різні хірургічні набори та багато іншого. Весь вантаж переданий військовому госпіталю безкоштовно», - написав Дубіль у соцмережі.

Волонтер розповів, що головною метою започаткованого влітку 2014 році, після початку війни на сході України, міжнародного гуманітарного проєкту Support Hospitals in Ukraine була допомога медичним закладам, які займалися розвитком військової хірургії для лікування військових та цивільних з зони бойових дій. «Тому дуже приємно, що, незважаючи на розширення спеціалізаціі роботи гуманітарного проєкту в останні роки, ми продовжуємо розширяти перелік військових та ветеранських госпіталів, які отримують гуманітарну медичну допомогу з США, доставлену Support Hospitals in Ukraine в співробітництві з партнерськими організаціями в США, Канаді та Україні», - зазначив Дубіль.

Зокрема, доставка цього вантажу стала можливою за фінансової підтримки United Help Ukraine (UHU) зі США. «UHU - це одна з найбільших та найактивніших українських організацій в США, що продовжує надавати допомогу Україні. Головний напрямок роботи UHU - допомога військовим в зоні бойових дій на Сході Україні та їх родинам, а також активна програма допомоги реабілітації українських військових в США», - розповів волонтер.

Він додав, що ідея щодо співробітництва Support Hospitals in Ukraine та United Help Ukraine була ініційована дипломатами Посольства України в США наприкінці 2018 року. Оскільки робота обох ГО в більшій мірі схожі - допомога медичним закладам та військовим - було прийнято рішення об'єднати зусилля для доставки медичного вантажу в Ірпінь.

Віталій Дубіль подякував членам команди UHU за активну громадянську позицію та волонтерство, окрему вдячність висловив партнеру в Україні - Міжнародному благодійному фонду "Сприянні Розвитку Медицини" (Київ) та своїй команді.

Як нагадується, гуманітарний проєкт Support Hospitals in Ukraine - Підтримка Лікарень України був започаткований влітку 2014, на початку АТО на сході України, з метою доставки медичного обладнання зі США в лікарні України в формі гуманітарної допомоги. Для допомоги лікування поранених бійців та цивільних, за п’ять років медичний вантаж вартістю 3,4 млн доларів був переданий державним та муніципальним лікарням в містах Київ, Дніпро та Запоріжжя.

Повідомляється, що у 2019-22 роках Support Hospitals in Ukraine розширяє свою діяльність та йде в нові регіони України та нові сфери медичних послуг: нейрохірургію, онкологію, педіатрію, реабілітацію військових тощо.

Більше можна дізнатися за посиланням: www.uahospitals.org.

Підтримати проєкт можна тут: www.uahospitals.org/donate (all donations are tax-deductible in the USA).

Фото: Vitaliy Dubil у Facebook

Відео: Голос Америки. Українською