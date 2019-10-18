В Аммані відкрили Меморіал пам’яті захисників України

Меморіал пам’яті захисників України відкрився у Посольстві України в Йорданії.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Меморіал пам’яті захисників України відкрито в Аммані. Відучора кожен українець, який проживає в Йорданії, може зайти до Посольства не лише, щоб відчути дух України, але й доторкнутися до історії нашої держави, яку вже шостий рік створюють її захисники, вклонитися загиблим, подякувати живим і помолитися за майбутнє нашої Батьківщини біля Меморіалу пам’яті захисників України», - йдеться у дописі.

Основою Меморіалу стали речі, що належали бійцям, які боролися та продовжують боротися за незалежність і суверенітет нашої держави, книги та збірки віршів, написані тими та про тих, хто потрапив у жерло війни, та куточок Героя – данина пошани загиблому захиснику України Сергію Цимбалу, якому посмертно було присвоєно звання Героя України.

Меморіал відкрив до Дня захисника України Тимчасовий повірений у справах України в Йорданії Дмитро Бильєв. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто поліг заради нашої рідної землі.

Українська поетеса з Амману Вікторія Бричкова-Абу Кадум, чиї поетичні збірки також стали частиною Меморіалу, прочитала кілька власних віршів, присвячених захисту української землі.

Посольство висловило вдячність усім, хто долучився до створення Меморіалу та допоміг зібрати представлені на ньому речі. «Ми сподіваємося, що кожен українець, що проживає або перебуває в Йорданії, не один раз відвідає Посольство, щоб віддати шану нашим захисникам біля цього Меморіалу Пам’яті», - зазначається на сторінці дипустанови.

За надання частини експонатів Посольство висловлює окрему подяку Всеукраїнській асоціації учасників бойових дій, голові незалежної профспілки гірників Донбасу «Солідарність», вдові Героя України Сергія Цимбала, бійцю Ігорю «Піаністу» Михайлишину.

Фото: Embassy of Ukraine in Jordan / Посольство України в Йорданії у Facebook