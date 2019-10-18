В румунських Мілішівцях відбулося Свято української господині

Майстерність українок Румунії вшанували на Святі української господині, яке відбулося днями у місті Мілішівці.

Про це йдеться на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) у Facebook.

«У місті Мілішівці Сучавського повіту місцева організація СУР на чолі з головою Бриндушою Песларі організувала "Свято української господині", - йдеться у повідомленні.

Грамотами і кубками були нагороджені господарочки, які влаштували виставку квашених та маринованих продуктів, та жителі Мілішівців, які просувають місцеві продукти. Відзначили також переможців у змаганнях із шахів, що відбулося з нагоди свята.

На сцені виступили вокальний гурт школи Мілішівців, інструментальний гурт «Ізворашул» з Бродини, ансамбль «Буковинська ружа» з Мілішівців, ансамбль "Гура Ізворулуй" з Ватра-Молдовіцей, ансамбль «Коломийка» з Сірету, ансамбль «Козачок» з Бальківців та гурт «Віночок» з Деніле.

У заході взяли участь голова Сучавської філії СУР Ілля Савчук, заступник голови Микола Чокан, мер міста Мілішвці Лаурус Мірча, мер комуни Путна Георге Короаме, парламентський радник депутата Миколи-Мирослава Петрецького Александру Мочернак, представники місцевої влади та сурівських організацій Сучавського повіту, місцеві жителі та гості.

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