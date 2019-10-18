Українська ілюстраторка представила свою діяльність українцям у Швеції

Українська художниця, ілюстраторка, співавтора, координаторка проектів Видавничого дому Tyanachu Тетяна Горюшина зустрілася з українською громадіою у Швеції.

Мисткиня поділилася цікавою і корисною інформацією, зокрема, щодо видавничої справи та підтримки нових українських видань у Швеції, повідомляє пресслужба Посольства України в Швеції.

«У Посольстві України у Королівстві Швеція відбулася зустріч української громадськості Стокгольма з Танею Горюшиною - ілюстраторкою, співавторкою, координаторкою проектів Видавничого дому Tyanachu», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «гостя поділилася з читацькою аудиторією цікавими історіями з професійного життя, розповіла про нюанси видавничої справи та творчого процесу у підтримці нових видань українських авторів у Швеції».

Творчість Тані Горюшиної відома українській та шведській аудиторії малюків та дітей, підлітків і дорослих. Завдяки ілюстраціям мисткині шведська аудиторія знайомиться з книгами українських письменників, перекладених на шведську мову, серед яких - Оксана Лущевська та Андрій Курков, а у майбутніх проектах – роботи Олесі Мамчич та Юлії Турчини.

На сторінці Tyanachu у Facebook Таня Горюшина написала: "Мала честь презентувати свою видавничу діяльність у Посольстві України у Швеції і розповісти про книжки, створені мною у співпраці з укрїнськими авторами і видавцями. Це була тепла і дружня зустріч, дякую усім, хто прийшов".

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні у Стокгольмі представили дитячу книгу "Найкращі дні року" (Årets bästa dagar) української письменниці, поетеси, перекладачки, літературознавчині Оксани Лущевської у перекладі шведською з ілюстраціями Тані Горюшиної.

Як зазначається, це видання поповнило перелік українських книг, перекладених шведською.

Зокрема, у 2017 р. однією з них стала книга відомого українського письменника Андрія Куркова «Чому їжачка ніхто не гладить» (Varför ingen klappar igelkotten). Книжка одержала відзнаку Шведської культурної ради (Kulturrådet) та була обрана до рекомендацій до закупівлі школами у бібліотечному каталозі. Наразі українська книжка входить до освітньої програми шведських дитячих садків.

Фото: пресслужба Посольства України в Швеції