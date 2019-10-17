Українці Казахстану і Молдови заперечили свою участь у заході в окупованому Росією Криму

Посольство України в Казахстані заперечило присутність української діаспори Республіки Казахстан у круглому столі, організованому на території тимчасово окупованої Росією АР Крим.

Про це повідомила пресслужба диппредставництва.

«У російських ЗМІ розповсюджено інформацію про ніби участь «української діаспори» у круглому столі на тему «Співпраця українців Криму із співвітчизниками за кордоном», який проходив на території тимчасово окупованої АР Крим. Серед учасників заходу були заявлені представники «української діаспори Республіки Казахстан». У цьому зв’язку Посольство України в Республіці Казахстан заявляє, що представники Української громади в Республіці Казахстан не брали участі у зазначеному заході. Нам не відома також інформація про членів так званих українських діаспорних організацій, які відвідали тимчасово окуповані території України», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що українська громада Республіки Казахстан виступала та далі виступатиме за територіальну цілісність України і жодних контактів з окупаційною владою АР Крим не підтримує.

Українці Молдови також заперечили участь у зазначеному заході в Криму. Відповідну заяву Ukrainians.md розмістив на своїй сторінці у Facebook Світовий конгрес українських молодіжних організацій (СКУМО).

"У російських ЗМІ розповсюджено інформацію про ніби участь "української діаспори" в круглому столі на тему "Співпраця українців Криму із співвітчизниками за кордоном", який проходив на території тимчасово окупованої АР Крим. Серед учасників заходу були заявлені представники української діаспори Республіки Молдова. У цьому зв’язку заявляємо, що жоден представник Української громади в Молдові та Асоціації української молоді в РМ «Злагода» не брали участі у зазначеному заході. Нам не відома також інформація про жодного члена так званих українських діаспорних організацій, які відвідали тимчасово окуповані території України. Ми не підтримуємо жодного рішення прийнятого на вказаному круглому столі" - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що українська громада Республіки Молдова виступала та далі буде виступати за територіальну цілісність України та жодних контактів з окупаційною владою АР Крим не підтримує.