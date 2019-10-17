Куліш, вікторина та козацькі реліквії: українська молодь у Швеції відзначила День козацтва

Осередки недільних українських шкіл в Швеції днями відзначили День козацтва та День захисника України.

Учні взяли участь у культурно-пізнавальних заходах та побачили справжні козацькі реліквії, що знаходяться у королівстві, йдеться на сторінці Посольства України у Швеції у Facebook.

«У м.Гетеборг діти недільної школи готували козацький куліш та мали тематичну бесіду з нагоди цього знаменного для українців дня. У недільній школі Стокгольма разом з молодіжною скаутською організацією Пласт проведено презентацію історії козацтва, звичаїв та традицій козаків, а також ознайомлено дітей з козацькими клейнодами. Діти урочисто виступили з тематичними віршами до Дня українського козацтва і через телеміст привітали своїх співвітчизників у недільній школі м.Мальмо», - повідомляється у дописі.

У Стокгольмі з нагоди релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці ректор української місії Української греко-католицької церкви у Швеції о.Андрій провів з дітьми недільної школи тематичну бесіду та вікторину. Відбулася спільна молитва в Українській православній церкві.

Співробітники Посольства України побували біля пам’ятника українському політичному, військовому і державному діячу Пилипу Орлику у м.Крістіанстад.

Дипломати разом з представниками українських громадських осередків: Української молоді Швеції, Української громади Швеції та о.Андрієм - відвідали також м.Лінчопінг. У Міській бібліотеці Лінчопінга зберігається одна з найславетніших реліквій козацької доби - булава Гетьмана Івана Мазепи, яку, за легендою, успадкував Гетьман Пилип Орлик (у вигнанні).

Як зазначається, українська делегація ознайомилася з історією українсько-шведських відносин, першою політичною імміграцією до Швеції та внеском Уряду Пилипа Орлика (в екзилі) в розбудову незалежної та неподільної України.

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Відомо, що у Швеції у різних музеях, архівах тощо зберігається чимало цінних історичних експонатів, пов’язаних з українським козацтвом та Україною загалом.

Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції у Facebook