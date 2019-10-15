В Анталії відбулося засідання Координаційної ради українських громад Туреччини

В Анталії відбулося позачергове засідання Координаційної ради українських громад Туреччини.

У ньому взяли участь керівники та представники українських спілок в Туреччині, зокрема, з Анкари, Стамбула, Ізміра, Мармариса, Анталії, Аланії, Адани, Кушадаси, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже радий зустрічі наших громад. Подій дуже багато, графік роботи насичений. Радий, що маємо можливість обговорити, попрацювати над спільними планами пріоритетами роботи до кінця цього року та на наступний рік. Враховуючи вашу активну діяльність, хочемо обмінятися думками щодо підняття заходів, які проводимо, на вищий рівень», - звернувся до представників громади Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Під час засідання обговорювалися актуальні питання діяльності громад, координації дій, проведення спільних заходів, співпраця з СКУ, планування заходів на наступний рік та інші питання.

У зустрічі взяли участь Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, Генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман, Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко, голови та представники громад України в Туреччині.

Учасники зустрічі також відвідали фотовиставку, яка проходить цими днями в Анталії і присвячена батькам українських воїнів, що загинули в АТО/ООС.

Фото: Ольга Будник