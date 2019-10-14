Українці Відня вшанували День захисника біля пам’ятника козаку

Представники посольства України в Австрії та української громади Відня з нагоди Дня захисника України вшанували пам'ять бійців, які віддали своє життя за Українську державу.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Австрії у Facebook.

"14 жовтня, на День захисника України, посол Олександр Щерба спільно з дипломатами, українською громадою та представниками духовенства поклав вінок до пам’ятника українському козаку у Відні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, українці 14 жовтня відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.