Українці Відня вшанували День захисника біля пам’ятника козаку

Українці Відня вшанували День захисника біля пам’ятника козаку

Фото
Укрінформ
Представники посольства України в Австрії та української громади Відня з нагоди Дня захисника України вшанували пам'ять бійців, які віддали своє життя за Українську державу.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Австрії у Facebook.

"14 жовтня, на День захисника України, посол Олександр Щерба спільно з дипломатами, українською громадою та представниками духовенства поклав вінок до пам’ятника українському козаку у Відні", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Зеленський із дружиною вшанували пам’ять загиблих захисників України

Як повідомляв Укрінформ, українці 14 жовтня відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-