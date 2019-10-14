У Брно відкрили оновлений пам'ятник українським воякам часів Першої світової

У Брно, другому за величиною місті Чехії, відкрили реконструйований пам'ятник загиблим українським воякам часів Першої світової війни та визвольної боротьби УНР.

Про це повідомив Посол України в Чехії Євген Перебийніс у Facebook.

"З нагоди Дня захисника України відкрили у чеському місті Брно реконструйований коштом Української держави унікальний пам'ятник біля могил загиблих українських вояків часів Першої світової війни та визвольної боротьби УНР", - написав посол.

За його словами, урочиста церемонія відкриття пам'ятника пройшла за участі керівництва міста Брно та української громади.

"Продовжуємо роботу з відновлення місць української пам'яті в Чехії", - додав Перебийніс.

Як повідомляв Укрінформ, відновлювальні роботи навколо пам`ятника, що знаходиться на центральному кладовищі м.Брно, розпочалися на початку вересня. За них взялася чеська майстриня Марія Вамберська, яка має великий досвід реставраторських робіт по всій Чехії.

Реставрація проходить у два етапи. Спочатку відновили скульптури, написи, стіни та верхні сходинки. Другий етап буде проводитись наступного року та охопить прилеглі до пам`ятника могили та іх оточення.

Після завершення пам`ятник буде внесено до списку культурних пам’яток м.Брно.

Всі роботи проводяться у співпраці Української ініціативи Південної Моравії, за фінансової підтримки Посольства України та Мерії міста Брно.