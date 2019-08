Український прапор підняли в американському Юніоні з нагоди Дня Незалежності

У місті Юніон (штат Нью-Джерсі) відбулися урочисті заходи до Дня Незалежності України за участі української громади і Генерального консульства України в Нью-Йорку.

Про це йдеться на сторінці Генерального консульства України в Нью-Йорку у Facebook.

«Заходи з нагоди Дня Державного Прапора та Дня незалежності України у м. Юніон (штат Нью-Джерсі)», - зазначається у дописі.

Зокрема, 18 серпня на запрошення української громади міста Юніон (штат Нью-Джерсі) Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов взяв участь у церемонії підняття Українського Прапора перед будівлею муніципалітету міста.

Генеральний консул також відвідав урочистий захід, присвячений Дню Незалежності України, у ході якого член міської ради Юніона Мануель Фігуейредо виголосив та передав місцевій українській громаді вітальну прокламацію від мера міста з нагоди 28-ї річниці Незалежності України.

Фото: сторінка Consulate General of Ukraine in New York у Facebook