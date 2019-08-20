В Українській школі Сан-Франциско розпочато реєстрацію на 2019-2020 навчальний рік

Українська школа Сан-Франциско повідомляє про початок реєстрації на новий навчальний рік.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

«З радістю хочемо повідомити вас, що реєстрацію до нашої школи на 2019-2020 навчальний рік розпочато», - зазначається у дописі.

Реєстраційну форму можна знайти тут.

Повідомляється, що перший навчальний день у школі відбудеться 8 вересня. Про час та інші деталі першого дзвоника буде повідомлено окремо на сторінці закладу у соцмережі.

Як відомо, Українська школа Сан-Франциско розпочала роботу у 2014 році. Своїм завданням заклад визначив просування української культури, мови, мистецтва тощо.

Учням викладають українську мову та літературу, географію та історію України, релігію, образотворче мистецтво, музику та український танець. Окрім цього, дітей знайомлять з традиціями та звичаями українського народу, допомагають глибше усвідомити своє українське коріння тощо.

Фото: Ukrainian School of San Francisco / Українська Школа Сан-Франциско