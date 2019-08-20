На святі в Аргентині презентували українську культуру, традиції, музику і кухню

В Аргентині українська громада представила національну культуру, традиції, музику і кухню у рамках святкової програми «Буенос-Айрес святкує».

Захід був організований міською владою з метою вшанування різних країн світу та різних громад іммігрантів, повідомив пресовий референт Референтури преси Українського культурного товариства (УКТ) "Просвіта" Хав’єр Апонюк Савич у Facebook.

"Відвідувачі мали можливість дізнатися більше про українську культуру та традиції через її кухню, музику, танці, ремесла та одяг", - зазначається у дописі.

Українська громада була запрошена приєднатись до урочистостей разом з громадами Чорногорії, Хорватії, Польщі та Португалії.

УКТ "Просвіта" було масово присутнє зі своїми мистецькими колективами. Зокрема, виступали різні танцювальні ансамблі "Просвіта" Централя зі своїми молодіжним, старшим та основним ансамблями, "Просвіта" філія Беріссо з ансамблем "Зірка", "Просвіта" філія Вільде із ансамблем "Київ" та "Просвіта" Вілла Караза з ансамблем "Вітер". Окремої згадки заслуговує вокальне тріо "Чарівниці" філії "Просвіта" в Вілла Аделіна.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz

Відео: Cristina Caeiro