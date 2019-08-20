Президент СКУ і Посол України в Греції обговорили співробітництво у розбудові закордонного українства

Посол України в Грецькій Республіці Сергій Шутенко 19 серпня в приміщенні Посольства зустрівся з президентом Світового конґресу українців (СКУ) Павлом Ґродом у рамках його перебування у Греції.

Про це повідомляє пресслужба українського диппредставництва. Як зазначається, Павло Ґрод розповів про ключові напрями розвитку та пріоритети діяльності СКУ. Посол Сергій Шутенко, у свою чергу, поінформував президента СКУ про діяльність закордонної установи у наданні всебічної підтримки українським громадським організаціям в Греції. Сторони обговорили шляхи подальшої взаємодії та співробітництва у розбудові закордонного українства. Читайте також: Президент СКУ зустрівся з українською громадою Греції Фото: Укрінформ, пресслужба Посольства України у Грецькій Республіці