Президент СКУ і Посол України в Греції обговорили співробітництво у розбудові закордонного українства

Президент СКУ і Посол України в Греції обговорили співробітництво у розбудові закордонного українства

Укрінформ
Посол України в Грецькій Республіці Сергій Шутенко 19 серпня в приміщенні Посольства зустрівся з президентом Світового конґресу українців (СКУ) Павлом Ґродом у рамках його перебування у Греції.

Про це повідомляє пресслужба українського диппредставництва.

Як зазначається, Павло Ґрод розповів про ключові напрями розвитку та пріоритети діяльності СКУ.

Посол Сергій Шутенко, у свою чергу, поінформував президента СКУ про діяльність закордонної установи у наданні всебічної підтримки українським громадським організаціям в Греції.

Сторони обговорили шляхи подальшої взаємодії та співробітництва у розбудові закордонного українства.

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Фото: Укрінформ, пресслужба Посольства України у Грецькій Республіці

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