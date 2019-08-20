Школа ім.Юрія Липи в Торонто оголошує набір учнів на новий навчальний рік

Школа української спадщини ім. Юрія Липи в Торонто 7 вересня проводитиме запис на новий 2019-2020 навчальний рік.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

«Школа української спадщини ім. Юрія Липи проводитиме запис на новий 2019 - 2020 навчальний рік 7 вересня 2019 року, від 9:00 ранку до 14:00 дня. Запрошуємо учнів від 4 до 17 років», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заклад має усі окремі класи - від садочка (4 роки) та дошкільнят (5 років) до 11-го класу. Тут працюють творчі, доброзичливі, високопрофесійні і патріотичні педагоги, які мають досвід викладання в Україні та Канаді.

Учні старших класів (9-11) вивчають курс української мови та отримують за нього «кредит» (різновид балів – ред.), в тому числі «кредити» для вступу до коледжів та університетів. У школі є клас USL (Ukrainian as a Second Language), де діти вивчають українську як другу мову.

Як повідомляється, школа української спадщини зареєстрована у TCDSB (Toronto Catholic School District Board / Католицька Шкільна Рада Округу Торонто).

Заклад діє у примішенні католицької школи Holy Angels Catholic School за адресою: 65 Jutland Rd., Etobicoke, ON - перехрестя вулиць Islington Ave. та The Queensway в Торонто.

Фото: Мирон Капущак (snapstudios.ca),Yuri Lypa Ukrainian School / Школа ім.Юрія Липи