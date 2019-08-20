У Парижі запрошують на Свято Незалежності України

Українська громада у Франції влаштовує 24 серпня святкування Дня Незалежності України і запрошує приєднатися усіх охочих.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Репрезентативний комітет Української громади у Франції має честь запросити Вас на Свято Незалежності України у суботу 24 серпня 2019 р.», - зазначається у повідомленні.

Захід відбудеться під патронатом Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції Олега Шамшурa.

У програмі свята - молитва за Україну у соборі Св.Володимира Великого о 10:00, покладання квітів до підніжжя бюсту поетові Тарасу Шевченку, виконання Національного Гімну України. Церемонія завершиться святковим буфетом.

Як зазначається, організатором Свята Незалежності України є Культурно-інформаційний центр при Посольстві України у Франції в Парижі (Український культурний осередок імені Василя Сліпака).

Захід відбудеться за адресою: 186 Bd. Saint-Germain, 75006 Paris.

Фото: Укрінформ, Centre Culturel d'Ukraine en France