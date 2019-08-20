У Парижі запрошують на Свято Незалежності України
Про це йдеться на сторінці події у Facebook.
«Репрезентативний комітет Української громади у Франції має честь запросити Вас на Свято Незалежності України у суботу 24 серпня 2019 р.», - зазначається у повідомленні.
Захід відбудеться під патронатом Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції Олега Шамшурa.
У програмі свята - молитва за Україну у соборі Св.Володимира Великого о 10:00, покладання квітів до підніжжя бюсту поетові Тарасу Шевченку, виконання Національного Гімну України. Церемонія завершиться святковим буфетом.
Як зазначається, організатором Свята Незалежності України є Культурно-інформаційний центр при Посольстві України у Франції в Парижі (Український культурний осередок імені Василя Сліпака).
Захід відбудеться за адресою: 186 Bd. Saint-Germain, 75006 Paris.
Фото: Укрінформ, Centre Culturel d'Ukraine en France