Маленькі українці з Ніжина та Львова, які відпочивають в Латвії, побували в Посольстві України

На прийом до Посольства України в Ризі завітали дві групи українських дітей, які на запрошення місцевих самоврядувань перебувають на відпочинку в Латвійській республіці.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Латвійській Республіці.

«19 серпня 2019 року Посольство відвідали дві групи дітей, які перебувають на відпочинку у Латвії: група дітей із Ніжина (15 осіб) на запрошення Самоуправління Прейлі у період 14-21 серпня 2019 року; група дітей зі Львова (16 осіб) на запрошення Самоуправління Паргауя у період 17-26 серпня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Перед гостями виступив посол України Олександр Міщенко та голова групи латвійсько-української дружби Сейма Латвії Алдіс Адамовичс. Далі діти мали можливість поспілкуватися з українським дипломатом та латвійським політиком.

Як зазначається, відпочинок українських дітлахів в Латвії є результатом спільної роботи Посольства України, «групи дружби» Сейма Латвійської Республіки Адамовичсом, Самоуправління Прейлі на чолі із Марутою Плівдою та Самоуправління Паргауя на чолі із Хардійсом Вентсом.

Фото: пресслужба Посольства України в в Латвійській Республіці