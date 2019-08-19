Чернігівщина представила Україну на Днях української культури в Білорусі

Чернігівська область представила Україну на Днях української культури в Білорусі, які пройшли минулими вихідними.

Про це повідомила у понеділок пресслужба Чернігівської ОДА.

"Цими вихідними Чернігівська область вперше взяла участь у святкуванні Днів української культури в Мінську. Республіку Білорусь відвідали колективи та солісти Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм. Була представлена різнопланова програма: до неї увійшли і традиційні українські пісні й танці, і сучасний український джаз, і популярна українська музика", - йдеться у повідомленні.

"Для наших колективів представляти Україну на міжнародному форумі - місія не просто почесна, а й відповідальна. Тим більше, коли йдеться про Білорусь, де українські артисти завжди мають велику підтримку. З іншого боку, виступи наших артистів певним чином живлять рідні корені українців Білорусі: люди не забувають про свою Вітчизну", - прокоментував подію генеральний директор - художній керівник філармонійного центру, заслужений діяч мистецтв України Сергій Теребун.

За його словами, напередодні відзначення Дня Незалежності України гастрольна географія колективів філармонійного центру традиційно широка. Це пов’язано з прагненням артистів разом із земляками відзначити головне державне свято. Так, 17 серпня Академічний ансамбль пісні і танцю "Сіверські клейноди" виступив на щорічному Святі меду та часнику в латвійському місті Даугавпілсі. А Капела бандуристів ім. Остапа Вересая вирушила зі своєю програмою у Сватівський район Луганщини.

Крім того, чернігівці презентували туристичний потенціал свого регіону, провели виставки традиційної української вишивки та робіт майстрів народних ремесел (кераміка, ткацтво, лозоплетіння тощо), майстер-класи з гончарства та ковальської справи.

Як додали в пресцентрі філармонійного центру, свої концертні програми до Мінська возили Академічний народний хор і джаз-бенд "BassQuit". На одній сцені з ними виступали творчі колективи української діаспори в Білорусі.

Як відомо, на щорічних Днях української культури в Білорусі Україну щороку представляє одна з її областей.

Фото: cg.gov.ua