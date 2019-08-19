Українські мандрівники дісталися Швеції у рамках велосипедного екопроекту

Українські мандрівники Сергій Толстіхін та Юлія Мазур відвідали Швецію у рамках проекту "80days REtrip" - "80 днів за сонцем" і зустрілися з місцевими укранцями.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Королівстві Швеція.

«За 80 днів - 22 країни Європи у вишиванках на велосипедах, пропагуючи еко-стиль життя! Проектні менеджери Агенції сталого розвитку "Астар" і координатори Всеукраїнської ініціативи "Активна Громада" Сергій Толстіхін та Юлія Мазур відвідали Посольство України у Королівстві Швеція та зустрілися з представниками Української молоді в Швеції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, ознайомлюючись з еко-технологіями та їх функціонуванням у віддалених від мегаполісів населених пунктах, С.Толстіхін і Ю.Мазур мають намір не лише пропагувати зелений туризм в Україні, а й внести конкретні пропозиції щодо розбудові еко-інфраструктури рідної Хмельниччини.

Зазначається, що небайдужість і цікавість мандрівники виявляють до життя українців за кордоном, соціальної адаптації наших співвітчизників у країні, а також їх активної участі у житті української громади.

Зі Стокгольму мандрівники вирушають до норвезької столиці – Осло, а звідти – до Королівства Данія.

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Як повідомляється на сторінці проекту "80days REtrip" - "80 днів за сонцем", Сергій Толстіхін і Юлія Мазур - координатори Активної громади Хмельницького, проектні менеджери Агенції сталого розвитку АСТАР, члени Хмельницького енергетичного кластеру і творці проекту Green Ways - Зеленими шляхами Європи на велосипеді.

Починаючи з 2013 року, вони щороку виїжджають в довгі велоподорожі і побували вже в 20 країнах Європи.

Кожна подорож має різну мету: це були і велопаломництва до святих місць, і велотури з дослідження зеленого туризму тощо. Зібраний досвід мандрівники втілюють у різноманітних проектах задля розвитку України, зокрема, Поділля: розвивають зелений туризм, розробляють зелені маршрути, проводять різноманітні акції, пов'язані з розвитком громадянського суспільства, займаються розвитком відновлювальної енергетики.

Нинішня веломандрівка активістів триватиме 80 днів. Маршрут пройде через 20 країн Європи. Під час поїздки використовується унікальний велопричіп зі встановленою сонячною панеллю, а усі гаджети протягом поїздки будуть заряджати від енергії сонця.

Завдання проекту - це, по-перше, дослідження зеленого туризму в Європі і впровадження кращих практик на Хмельниччині. По-друге, це вивчення стану ВДЕ (відновлювальних джерел енергії) в Європі і презентація напрацювань в Україні і на Хмельниччині. І по-третє, зустрічі-лекції з українською діаспорою та налагодження зв’язків для співпраці.

Фото: Людмила Пилип, пресслужба Посольства України в Королівстві Швеція, Unga Ukrainare i Sverige. Українська Молодь Швеції.‎