«Свято української культури» в Мінську зібрало тисячі гостей

Виступи музичних колективів, майстер-класи, ярмарок книжок, смачну українську кухню та багато іншого представило «Свято української культури» у Мінську.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Білорусь.

«17 серпня 2019 року у Мінську, за підтримки Посольства України в Республіці Білорусь, відбулося «Свято української культури», - йдеться у повідомленні.

Протягом дня на центральній площі Мінська мінчани та гості білоруської столиці почули виступи професійних і аматорських творчих колективів української громади Білорусі. Зазначається, що спеціально для участі у заході з України прибули Академічний народний хор Чернігівського обласного філармонійного центру, чернігівський джаз-бенд «BissQwit» майстри народних художніх ремесел Чернігівської області.

В рамках Свята був представлений ряд виставок, зокрема, традиційної української вишивки, виставка-ярмарка українських книжок тощо. Відбулися майстер-класи з гончарства і ковальської справи, презентація туристичного потенціалу України. Гості Свята мали можливість спробувати страви традиційної української кухні. За участі великої кількості слухачів пройшов відкритий урок з української мови.

На відкритті заходу виступив Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим, який відмітив важливість проведення подібних свят та окремо подякував творчим колективам Чернігівщині, наголосивши що їх участь у заході дозволяє продемонструвати високий культурний потенціал цього регіону України.

Як повідомляється, «Свято української культури» відвідали декілька тисяч гостей.

Фото: сторінка Посольства України в Республіці Білорусь у Facebook