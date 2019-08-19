У Празі презентують роботи українського художника Міловзорова

Виставка робіт українского митця Олександра Міловзорова триває у столиці Чехії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Роботи Міловзорова мають українське серце і душу та попри це вони, як і мистецтво само, є універсальною мовою для будь якого народу. Я дуже радий, що люди мають можливість побачити представника української мистецької школи тут, у Празі», – сказав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Відкриття виставки митця, відомого, зокрема, за оформленням станцій метро «Тараса Шевченка» і «Олімпійська» в Києві, пройшло 15 серпня.

Вернісаж відбувся в нещодавно відкритій галереї іншого українського митця та друга Олександра Міловзорова – Михайла Щеголя, який у 90-х роках емігрував до Чехії. Виставка пройшла під патронатом посольства України.

Як зазначив на відритті виставки чеський галерист і колекціонер Міхал Старий, Україна подарувала світу художників, які випереджали розвиток сучасного мистецтва: Кандинський, Малевич, Архипенко – можна перелічувати довго. "Олександр Міловзоров один із них, це людина ренесансу, чиї роботи сягають надзвичайних меж. Він є ще одним представником прекрасної України, яку я дуже люблю», – сказав Міхал Старий.

Олександр Міловзоров, якому цього року виповнився 81 рік, є членом Національної спілки художників України та власником галереї «Триптих», а з 1996 року власником та художнім керівником «Галереї-36» на Андріївському узвозі. Його роботи зберігаються в художніх музеях України та за кордоном у приватних колекціях. Зокрема Міловзоров працював над оформленням інтер'єрів Національної філармонії України та Національної дитячої бібліотеки у Києві.

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Картини Олександра Міловзорова будуть представлені безкоштовно в празькій галереї до 15 вересня.

Фото: Ivanna Trutnenko (RFE/RL)