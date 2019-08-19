Українська кондитерка змагатиметься за перемогу у популярному кулінарному телешоу в Канаді
Про це йдеться на сторінці Конгресу українців Канади (КУК) у Facebook.
«Зустрічайте наступного видатного українського кондитера – Наталію Шевченко з Едмонтона. Вона незабаром буде змагатися у Great Canadian Baking Show на телеканалі СВС, отже, підтримайте її!», - зазначається у дописі.
У свою чергу, Наталія на своїй сторінці у соцмережі зазначила, що здійснилася її мрія. «Мене вибрали однією з 10 учасників третього сезону Great Canadian Baking Show. Досі не можу повірити. Моя мрія здійснилася! Дивіться третій сезон шоу на СВС 18 вересня», - написала кондитерка.
Зазначається, що Наталія виросла в Україні, і випічка була важливою частиною в її родині. Дівчина змалку навчилася готувати за традиційними українськими рецептами. Наталія робить технічно складні торти, спеціалізується на хлібі та любить працювати з тістом.
Як відомо, The Great Canadian Baking Show – це кулінрне телешоу, прем’єра якого відбулася 1 листопада 2017 року на телеканалі СВС. Конкурс є адаптацією британського сериіалу The Great British Bake Off, якй виходить в Канаді під назвою The Great British Baking Show.
Для шоу із сотень охочих обирають 10 кулінарів-аматорів на змагання з метою визначення найкращого з найкращих. У кожному епізоді три раунди: Signature Bake, the Technical Bake и Showstopper. Судді оцінюють та коментують представлені страви і вирішують щотижня, який з конкурсантів гідний отримати звання «Зірковий кондитер», а хто відправиться додому. У підсумку залишаються три учасника, які змагатимуться за перемогу в телеконкурсі.
Фото: СВС, сторінки Nata Shevchenko, Natikul Sweets Nata Shevchenko у Facebook