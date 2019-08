Українська кондитерка змагатиметься за перемогу у популярному кулінарному телешоу в Канаді

Наталія Шевченко з Едмонтона візьме участь у третьому сезоні відомого канадського кулінарного конкурсу The Great Canadian Baking Show.

Про це йдеться на сторінці Конгресу українців Канади (КУК) у Facebook.

«Зустрічайте наступного видатного українського кондитера – Наталію Шевченко з Едмонтона. Вона незабаром буде змагатися у Great Canadian Baking Show на телеканалі СВС, отже, підтримайте її!», - зазначається у дописі.

У свою чергу, Наталія на своїй сторінці у соцмережі зазначила, що здійснилася її мрія. «Мене вибрали однією з 10 учасників третього сезону Great Canadian Baking Show. Досі не можу повірити. Моя мрія здійснилася! Дивіться третій сезон шоу на СВС 18 вересня», - написала кондитерка.

Один з тортів Наталії Шевченко Як зазначається на сайті СВС, 33-річна Наталія свій стиль випічки називає як вишуканий східноєвропейський. Коронною стравою дівчини є торт «Медовик» з медових бісквітів і сметани. «Цей торт нечасто можна скуштувати в Канаді, і як тільки ліюди його пробують, він перетворюється на їх фаворита», - розповідає кондитерка.

Зазначається, що Наталія виросла в Україні, і випічка була важливою частиною в її родині. Дівчина змалку навчилася готувати за традиційними українськими рецептами. Наталія робить технічно складні торти, спеціалізується на хлібі та любить працювати з тістом.

Один з тортів Наталії Шевченко До Канади українська кондитерка перебралася три роки тому, після того, як познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.

Як відомо, The Great Canadian Baking Show – це кулінрне телешоу, прем’єра якого відбулася 1 листопада 2017 року на телеканалі СВС. Конкурс є адаптацією британського сериіалу The Great British Bake Off, якй виходить в Канаді під назвою The Great British Baking Show.

Учасники третього сезону конкурсу The Great Canadian Baking Show на телеканалі СВС

Для шоу із сотень охочих обирають 10 кулінарів-аматорів на змагання з метою визначення найкращого з найкращих. У кожному епізоді три раунди: Signature Bake, the Technical Bake и Showstopper. Судді оцінюють та коментують представлені страви і вирішують щотижня, який з конкурсантів гідний отримати звання «Зірковий кондитер», а хто відправиться додому. У підсумку залишаються три учасника, які змагатимуться за перемогу в телеконкурсі.

Фото: СВС, сторінки Nata Shevchenko, Natikul Sweets Nata Shevchenko у Facebook