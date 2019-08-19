Українська кондитерка змагатиметься за перемогу у популярному кулінарному телешоу в Канаді

Українська кондитерка змагатиметься за перемогу у популярному кулінарному телешоу в Канаді

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Укрінформ
Наталія Шевченко з Едмонтона візьме участь у третьому сезоні відомого канадського кулінарного конкурсу The Great Canadian Baking Show.

Про це йдеться на сторінці Конгресу українців Канади (КУК) у Facebook.

«Зустрічайте наступного видатного українського кондитера – Наталію Шевченко з Едмонтона. Вона незабаром буде змагатися у Great Canadian Baking Show на телеканалі СВС, отже, підтримайте її!», - зазначається у дописі.

У свою чергу, Наталія на своїй сторінці у соцмережі зазначила, що здійснилася її мрія. «Мене вибрали однією з 10 учасників третього сезону Great Canadian Baking Show. Досі не можу повірити. Моя мрія здійснилася! Дивіться третій сезон шоу на СВС 18 вересня», - написала кондитерка.

Один з тортів Наталії Шевченко
Один з тортів Наталії Шевченко

Як зазначається на сайті СВС, 33-річна Наталія свій стиль випічки називає як вишуканий східноєвропейський. Коронною стравою дівчини є торт «Медовик» з медових бісквітів і сметани. «Цей торт нечасто можна скуштувати в Канаді, і як тільки ліюди його пробують, він перетворюється на їх фаворита», - розповідає кондитерка.

Зазначається, що Наталія виросла в Україні, і випічка була важливою частиною в її родині. Дівчина змалку навчилася готувати за традиційними українськими рецептами. Наталія робить технічно складні торти, спеціалізується на хлібі та любить працювати з тістом.

Один з тортів Наталії Шевченко
Один з тортів Наталії Шевченко

До Канади українська кондитерка перебралася три роки тому, після того, як познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. 

Як відомо, The Great Canadian Baking Show – це кулінрне телешоу, прем’єра якого відбулася 1 листопада 2017 року на телеканалі СВС. Конкурс є адаптацією  британського сериіалу The Great British Bake Off, якй виходить в Канаді під назвою The Great British Baking Show.

Учасники третього сезону конкурсу The Great Canadian Baking Show на телеканалі СВС
Учасники третього сезону конкурсу The Great Canadian Baking Show на телеканалі СВС

Для шоу із сотень охочих обирають 10 кулінарів-аматорів на змагання з метою визначення найкращого з найкращих. У кожному епізоді три раунди: Signature Bake, the Technical Bake и Showstopper. Судді оцінюють та коментують представлені страви і вирішують щотижня, який з конкурсантів гідний отримати звання «Зірковий кондитер», а хто відправиться додому. У підсумку залишаються три учасника, які змагатимуться за перемогу в телеконкурсі.

Фото: СВС, сторінки Nata Shevchenko, Natikul Sweets Nata Shevchenko у Facebook

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