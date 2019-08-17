Українська академія танцю у США шукає таланти

Українська академія танцю "Світанок" (Svitanok Ukrainian Dance Academy) у США оголосила набір учнів.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

«Українська Академія Танцю "Світанок" - так називається оновлена школа танцю при Українській Православній Катедрі Св. Андрія в місті Блумінгдейл (Іллінойс). "Світанок" запрошує на навчання учнів від 4-х до 40 років!», - зазначається у дописі.

Як повідомляється, набір відбувається у такі вікові групи: "Метелики" (від 4 до 6 років), "Водограй" (від 7 до 14 років), "Калина" (від 15 років) та Ансамбль "Горлиця" (від 18 до 40 років).

Хореограф - В’ячеслав Тіхонов, член спілки хореографів України ім.П.Вірського.

Зареєструватися можна, заповнивши реєстраційну форму або зателефонувавши за номером (847)250-6830.

Онлайн-реєстрація триває до 7 вересня.

Фото: Svitanok Ukrainian Dance Academy