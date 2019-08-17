Польське радіо запускає сайт, присвячений українці Анні Валентинович

Портал Польського радіо запускає веб-сайт, присвячений одній із засновників незалежної профспілки "Солідарність", українці за походженням Анні Валентинович.

Сторінку AnnaWalentynowicz.polskieradio24.pl створено до 90-річчя від дня народження жінки, повідомляє видання Наш вибір з посиланням на Польське радіо.

"На сайті можна буде знайти записи голосу Анни Валентинович з архіву Польського радіо та архіву Польської редакції Радіо Вільна Європа, відеозаписи з її друзями і родиною. Перед нашою камерою виступають, зокрема, Януш Валентинович – син Анни, Анна Башановська та Кшиштоф Вишковський. Про переслідування комуністичної служби безпеки розповідає біограф Анни Валентинович професор Славомір Ценцкєвич", – говорить Бартломєй Маковський з polskieradio24.pl.

Зазначається, що Анна Валентинович (у дівоцтві Ганна Любчик) народилася 15 серпня 1929 року у селі Сінне (нині Садове) Рівненької області у багатодітній українській селянські родині. Під час Другої світової війни родина, у якої працювала Аня Любчик, виїхала з Волині в Центральну Польщу і забрала її з собою. Зв’язки зі своєю українською родиною Анна Любчик-Валентинович знайшла вже після падіння комуністичного режиму в Польщі і відновлення незалежності Української держави.

Поряд з екс-президентом Лехом Валенсою Анна Валентинович є однією з найбільш яскравих постатей профспілкового руху "Солідарність", символом незламності та боротьби з комуністичним режимом.

"Мати польської "Солідарності" Анна Валентинович загинула 10 квітня 2010 року унаслідок авіакатастрофи Ту-154М неподалік Смоленська. Вона була у складі польської делегації, котра мала намір взяти участь у заходах до 70-х роковин Катинського злочину.

Фото: lysty.net.ua