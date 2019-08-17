В Українському домі у Варшаві розкажуть, як вести бізнес у Польщі

В Українському домі у Варшаві пройде інформаційна зустріч, присвячена темі відкриття та ведення бізнесу у Польщі.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Фонд «Наш Вибір» запрошує 22 серпня о 18:30 до Українського дому у Варшаві (вул. Заменгофа, 1) на інформаційну зустріч «Відкриття та ведення бізнесу у Польщі», - йдеться у повідомленні.

Учасникам зустрічі, зокрем, розкажуть про те, які правові форми господарської діяльності доступні для мігрантів в Польщі; на що треба звернути увагу перед відкриттям діяльності; як скласти бізнес-план, передбачити приховані витрати і побачити свій бізнес через цифри.

На семінарі також розглянуть способи реєстрації фірми та оптимізації податків, як пов’язано відкриття і ведення бізнесу з процедурою легалізації перебування в Польщі та багато іншої корисної та практичної інформації.

Зустріч проведе к.ю.н., юрист Алла Маєвська - тренер-практик, експерт в питаннях працевлаштування, освіти і легалізації іноземців в Польщі, автор публікацій, присвячених питанням цивільного права, а також текстів публіцистичного характеру, що стосуються соціальних проблем, очільниця LAK Sp. z o.o.

Інформаційна зустріч відбудеться завдяки фінансовій підтримці Фонду ім. Стефана Баторія.