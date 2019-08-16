Колекцію українського одягу в народному стилі покажуть в Осло

Колекцію українського народного одягу від дизайнерки, майстрині та знавця українських традицій Катерини Буханцової покажуть в столиці Норвегії.

Про це йдеться на сторінці Української школи «Еллісів» в Осло у Facebook.

«Перший показ був торік і мав шалений успіх. Моделями були діти, батьки і вчителі школи. Цього року вже готується нова колекція, всі дуже чекають. Показ планується на святі початку нового навчального року в суботній школі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Катерина Буханцова - народна майстриня, дизайнер одягу, знавець українських традицій. Під час першого показу демонструвалося національне вбрання Полтавщини та Центральної України.

Ознайомлення з автентичними строями надихнуло майстриню на створення нової колекції в народному стилі - одягу і традиційного, і сучасного, який би із задоволенням носили молоді українські панянки в Норвегії.

Ось так і народилася задумка про показ моделей одягу на святі в українській школі завдяки співпраці Етномайстерні пані Катерини та Українського культурно-освітнього Центру в Норвегії.

У планах далі - етнофестиваль, майстер-класи, інші цікаві події, що представлятимуть українське народне надбаннях на теренах Норвегії.

«Ось так не тільки зберігаються українські традиції за тисячі кілометрів від Батьківщини, а й розвиваються, отримують нове життя в сучасному динамічному світі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, в Українській школі «Еллісів» в Осло навчаються двоє дітей Катерини Буханцової.

Фото: сторінка Українська школа «Еллісів» в Осло / Den Ukrainske skolen «Ellisiv» i Oslo у Facebook