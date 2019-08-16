СКУ подякував канадській сенаторці українського походження за непохитну підтримку України

Світовий Конґрес Українців (СКУ) привітав сенаторку Сенату Канади Рейнелл Андрейчук з днем народження і висловив їй подяку за підтримку України і українців.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці СКУ у Facebook з нагоди дня народження сенаторки і завершення її роботи в Сенаті Канади.

«Вітаємо сенаторку Рейнелл Андрейчук з днем народження! З днем народження 14 серпня 2019 року сенаторка Рейнелл Андрейчук офіційно завершила термін своєї праці в Сенаті Канади. З цієї нагоди Світовий конґрес українців висловлює визнання її праці, спрямованої на просування прав людини та справедливості в Канаді та в усьому світі, а також дякує їй за непохитну підтримку України, світової української спільноти, включно й української громади в Канаді», - йдеться у дописі.

Як зазначається, досягнення сенаторки Андрейчук включають, зокрема, визнання в Канаді Голодомору актом геноциду українського народу та встановлення Дня пам'яті жертв Голодомору. Зовсім недавно сенаторка представила законопроект, який дозволяє уряду Канади запроваджувати санкції проти порушників міжнародно визнаних прав людини.

Канадский політик, юрист і дипломат, Рейнелл Андрейчук була активним членом Парламентської групи дружби Канада-Україна і очолювала чотири Місії спостерігачів в Україні. Сенаторка також була очільником міжпарламентської ради Україна-НАТО в Парламентській асамблеї НАТО.

Рейнелл Андрейчук нагороджена найвищою нагородою СКУ - медаллю св. Володимира Великого.

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Як зазначається у виданні Новий шлях, сенаторці 14 серпня виповнилося 75 років. Вона народилася у Саскатуні в родині канадських українців.

Рейнелл Андрейчук, серед іншого, нагороджена орденом князя Ярослава Мудрого за важливий внесок у розвиток українсько-канадських відносин. Цю державну нагороду України вручають громадянам за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність. Орден князя Ярослава Мудрого до заснування ордена Свободи у 2008 року був найвищим державним орденом для іноземців.

Фото: conservative.ca, newpathway.ca