Українці в Італії пропонують привітати ув’язненого іменинника Марківа листами

Українці в Італії запропонували усім охочим привітати з 30-річчям військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув'язнення, вітальними листами.

Про це написала українська волонтерка з Мілана Леся Цибак у Facebook.

«Друзі! Давайте привітаємо нашого патріота, нашого захисника і просто доброго хлопця - Віталія Марківа з визначною датою у житті: йому 16 серпня виповнюється 30 років! На превеликий жаль, цю визначну дату наш герой змушений зустріти у в'язниці, куди його відправило заангажоване італійське суддівство. Друзі, давайте разом зробимо йому подарунок із добрих слів підтримки, подяки і щирих побажань, адже він воював за кожного з нас», - написала волонтерка.

Вона зазначила, що усі, хто бажає привітати нашого нацгвардійця, можуть надсилати листи за адресою :

Markiv Vitaliy

Presso carcere Opera

via Camporgnago 40

20141 Milano

Леся Цибак зазначила, чого не можна надсилати у листах. «Одне прохання, так як Віталій обмежений у місячних передачах, просимо не надсилати різних листівок, брошурок, а тільки невеличкі листи з побажаннями. Дуже дякуємо за вашу підтримку, але, на жаль ми повинні дотримуватись правил тюремного режиму. В 20 кг відведених на місяць має входити кореспонденція від дружини, родини, ваші привітання і все, що є першою потребою для Віталія», - йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу, засудженому в Італії до 24 років ув'язнення, сьогодні виповнюється 30 років.

Нагадаємо, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув'язнення.

30 червня 2017 року Марківа заарештували в аеропорту Болоньї. Його обвинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Обидва загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним присуд італійського суду нацгвардійцю Марківу. Він заявив, що це рішення буде оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину Марківа.

Фото: RFE/RL