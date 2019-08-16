В українській суботній школі в Мурсії навчатимуть за програмою НУШ

В українській суботній школі «Лідер» в іспанській Мурсії дітей навчатимуть за програмою Нової української школи (НУШ).

У зв’язку з цим заклад шукає кількох нових викладачів, йдеться на сторінці школи у Facebook.

«У зв’язку з реформуванням роботи Української суботньої школи "Лідер" згідно програми "Нова українська школа", оголошуємо конкурс на вакантні посади філолога, вчителя початкових класів, асистента вчителя. Шукаємо цікавих, мудрих , креативних готових до самоосвіти учителів (робота по суботах з 9:00 до 15:00)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мотиваційний лист треба надсилати на електронну пошту lidermurcia@gmail.com до 5 вересня. Довідки за тел. 633073083.

Також школа оголошує набір учнів на 2019-2020 навчальний рік. У закладі навчаються діти від 3 до 18 років, діють групи дошкільної підготовки тощо.

Фото: Таня Аврамиди