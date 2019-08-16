Вистави «Отелло/Україна/Facebook» і «Погані дороги» пройдуть у містах Білосток і Лодзь 29-31 серпня у рамках двох театральних фестивалів Wschód Kultury і Festiwal Retroperspektywy.

Про це йдеться на сторінці Українського інституту у Facebook.

«Українські вистави їдуть на театральні фестивалі до Польщі. 29, 30 і 31 серпня в рамках двох театральних фестивалів відбудуться вистави українських театрів – Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра та Zoloti Vorota Teatr. На міжнародні театральні фестивалі до м. Білосток і м. Лодзь поїдуть одразу дві вистави: «Отелло/Україна/Facebook» (автори: Павло Ар'є, Марина Смілянець; режисер: Стаc Жирков) і «Погані дороги» (авторка: Наталія Ворожбит; режисерка: Тамара Трунова)», - повідомляється у дописі.

Як зазначається, «Отелло/Україна/Facebook» – незвична вистава, яка розриває шаблони, поєднуючи в собі сатиру, політику, гумор і фейки.

«Погані дороги» – це емоційна розповідь з великої театральної сцени про війну на сході України: шість історій про жінок та чоловіків, долю яких змінює і роз'єднує війна, але які поєднані розбитими війною дорогами Донбасу.

Розклад вистав:

Міжнародний театральний фестиваль Wschód Kultury у м. Білосток:

29 серпня. 18:00. «Отелло/Україна/Facebook». Київський академічний театр «Золоті ворота».

30 серпня. 16:00. «Погані дороги». Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Міжнародний театральний фестиваль Festiwal Retroperspektywy у м. Лодзь:

31 серпня. 18:00. «Отелло/Україна/Facebook». Київський академічний театр «Золоті ворота».

Фото: ua.igotoworld.com, сторінка Ukrainian Institute - Український інститут у Facebook